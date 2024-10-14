Автоэксперт Попов связал аварию на АЗС в Грозном с нарушениями правил безопасности эксплуатации заправок

Авария на АЗС в Грозном произошла на фоне нарушений правил безопасности эксплуатации и устройства заправок. Об этом «Известиям» сообщил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, подобные аварии в России происходят из-за отсутствия молниеотводов и искрогасящих устройств. Кроме того, состояние шлангов, трубопроводов и пистолетов на многих заправках не соответствует стандартам, добавил он.
Как пояснил изданию адвокат Андрей Мишонов, за проведение проверок на соблюдение норм эксплуатации и безопасности на заправках отвечает Ростехнадзор, а за аудит соблюдения противопожарных правил — МЧС.
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