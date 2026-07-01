Автоэксперт Попов подчеркнул, что для автомобилистов очень важно выбирать солнцезащитные очки с поляризацией

Автоэксперт Дмитрий Попов предупредил, что для автомобилистов очень важно выбирать солнцезащитные очки с поляризацией. Он подчеркнул разницу между антибликовыми и солнцезащитными аксессуарами в беседе с «Абзацем» .

Антибликовые очки с оранжевыми и розовыми фильтрами помогают в пасмурную погоду или туман, в то время как солнцезащитные обеспечивают хорошую видимость и защищают от ослепления встречными машинами.

Попов пояснил, что специальные очки-антифары имеют напыление по верхней кромке стекла, позволяющее водителю прикрыться от слепящего света, просто опустив глаза. Качественные поляризационные очки не могут стоить триста или пятьсот рублей. Чтобы проверить, поляризационные ли перед вами очки, можно повернуть стекла перед смартфоном на 90 градусов — при поляризации изображение исчезнет.

Неправильно подобранные очки могут привести к усталости глаз и потере концентрации внимания у водителей.