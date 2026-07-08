Автоэксперт Осипов отметил недостатки идеи с льготами на платных трассах за безопасную езду

В Минтранс поступило предложение о введении новой льготы для водителей, которые в течение года не получали штрафов за нарушение ПДД. Им могут разрешить бесплатно пользоваться федеральными и региональными платными трассами. В беседе с «Авторадио» идею оценил автоэксперт Андрей Осипов.

По его словам, подобная инициатива имеет право на существование, так как она поощряет соблюдение правил дорожного движения. Однако на практике водители, которые часто нарушают ПДД, продолжают это делать вне зависимости от льгот для дисциплинированных автомобилистов.

«Насколько с этим согласятся владельцы самых платных трасс, поэтому там есть частный собственник, который так или иначе должен получать определенные деньги за эксплуатацию дороги», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что для реализации такой меры необходим компенсационный механизм для владельцев платных трасс.