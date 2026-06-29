Автоэксперт Ломанов заявил, что плавный стиль вождения помогает сэкономить до 30% бензина

Автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с KP.RU поделился советами, которые помогут сократить расход топлива. Экономию можно достичь благодаря правильному давлению в шинах, плавному стилю вождения и улучшению аэродинамики автомобиля.

Как отметил специалист, недокачанные шины увеличивают пятно контакта с дорогой, что приводит к повышенному расходу бензина. Эксперт рекомендует поддерживать давление согласно руководству по эксплуатации или даже немного выше.

Также важно избегать частых остановок и троганий с места. Это особенно актуально в городе, где можно использовать таймеры на светофорах, чтобы ехать «в накат».

Не разгоняйтесь и не тормозите резко. Плавное движение помогает снизить расход топлива. На трассе рекомендуется выбрать крейсерскую скорость и ехать максимально размеренно.

Следите за оборотами двигателя. Оптимальный диапазон — 2000–2500 об/мин. Если коробка механическая, переключайтесь заранее, не доводя мотор до высоких оборотов.

Улучшайте аэродинамику автомобиля. Закрывайте окна и люки, демонтируйте навесное оборудование на крыше и используйте «воздушный мешок» от попутного транспорта.

Также важно следить за состоянием автомобиля и своевременно устранять неисправности. От технического состояния зависит расход горючего. Если в машине есть режим Eco, доверьте ему управление некоторыми функциями, это поможет сэкономить топливо.

Следуя этим рекомендациям, можно снизить расход топлива в городском режиме до трех–четырех литров на 100 км, что составляет около 30% от среднего расхода.