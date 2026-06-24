Автоэксперт Канаев заявил, что введение парковочных абонементов облегчит жизнь и автомобилистам, и пешеходам

Парковочные абонементы могут появиться во всех городах России. Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью ИА НСН заявил, что введение парковочных абонементов облегчит жизнь и автомобилистам, и местным властям.

Ранее в Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где она существует. Такое обращение направили главе Минтранса РФ Андрею Никитину.

Предполагается, что абонементы могут действовать как в пределах всего города, так и в конкретных парковочных зонах. Сергей Канаев отметил, что подобная система успешно работает в Америке.