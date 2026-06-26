Автоэксперт Кадаков развеял мифы о чудодейственных свойствах таблеток-присадок для бензобаков

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью радио Sputnik заявил, что использование таблеток-присадок для бензобаков не только бесполезно, но и может быть опасно для автомобиля.

По словам автоэксперта, покупка таких таблеток — это лишняя трата денег. Он подчеркнул, что эти средства не обладают заявленным эффектом и могут нанести вред двигателю. Кадаков отметил, что для проверки эффективности таблеток было проведено множество испытаний, которые не подтвердили их положительного влияния на бензин.

«Это вообще не эффективно, это в среднем опасно для двигателя и ничего хорошего не сулит. Мы уже в свое время проводили много испытаний и подтвердили, ни одна таблетка не дает бензину никаких чудодейственных свойств», — заявил Максим Кадаков.

Автоэксперт добавил, что снизить расход топлива можно гораздо более эффективными способами. Например, изменить стиль езды: плавнее разгоняться, меньше тормозить, ездить с меньшей скоростью. По его мнению, манера езды влияет на расход топлива гораздо сильнее, чем какие-либо ухищрения или таблетки.