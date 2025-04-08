Автоэксперт Каблинова: в будущем парковка может стать доступна только очень богатым людям

Автоэксперт Юлия Каблинова выступила против повышения штрафов за неоплату парковки. Из-за подобных мер в ближайшее время стоянки станут доступны только очень обеспеченным людям, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей .

Специалист предложила упростить процедуру обжалования штрафов и сделать ее автоматической. Она также призвала сделать парковки бесплатными для ветеранов, инвалидов всех групп и пенсионеров.

«В целом идея что платная парковка решает какие-то проблемы мне не близка. Год от года она дорожает, отсекая часть людей лишь по финансовому признаку», — заявила Каблинова.

Эксперт выделила несколько причин, по которым водители не успевают оплатить парковку: ошибки приложения, проблемы с поиском места и неясность статуса парковки.