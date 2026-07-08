Автоэксперт Хайцеэр положительно оценил идею об отмене эвакуации машины без оригинала СТС

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил отказаться от эвакуации автомобиля на штрафстоянку, если у водителя нет при себе оригинала свидетельства о регистрации. В беседе с «Авторадио» идею прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Специалист поддержал соответствующую инициативу, отметив, что благодаря современным технологиям собственника и автомобиль можно легко проверить на месте.

«Мало того, у водителя есть еще и цифровые документы, которые также можно предоставить и СТС, и ПТС, и права, и все, что угодно», — напомнил Хайцеэр.

По его мнению, в подобных условиях текущая норма становится неактуальной.