Автоэксперт Хайцеэр объяснил штрафы за езду по левой полосе совершенствованием искусственного интеллекта

Некоторые автомобилисты забыли, что при свободных средней и правой полосах занимать левую запрещено. Массовые штрафы помогут им освежить знания ПДД. Таким мнением поделился вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН .

«Большинство автомобилистов про это правило даже не помнит — очень часто можно увидеть автомобиль, который движется по левой полосе, не перемещаясь в среднюю. Думаю, если такие штрафы будут системно приходить, люди об этом правиле тут же вспомнят», — отметил специалист.

Хайцеэр подчеркнул, что новые штрафы стали возможны благодаря совершенствованию искусственного интеллекта, тогда как ранее сотрудники ДПС зачастую игнорировали это нарушение из-за сложности его фото- и видеофиксации.