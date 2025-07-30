Автоэксперт Хайцеэр объяснил штрафы за езду по левой полосе совершенствованием искусственного интеллекта

Некоторые автомобилисты забыли, что при свободных средней и правой полосах занимать левую запрещено. Массовые штрафы помогут им освежить знания ПДД. Таким мнением поделился вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с ИА НСН.
«Большинство автомобилистов про это правило даже не помнит — очень часто можно увидеть автомобиль, который движется по левой полосе, не перемещаясь в среднюю. Думаю, если такие штрафы будут системно приходить, люди об этом правиле тут же вспомнят», — отметил специалист.
Хайцеэр подчеркнул, что новые штрафы стали возможны благодаря совершенствованию искусственного интеллекта, тогда как ранее сотрудники ДПС зачастую игнорировали это нарушение из-за сложности его фото- и видеофиксации.
Российские фехтовальщики завершили ЧМ с тремя медалями
Больницы Подмосковья получат 113 аппаратов для УЗИ в 2025 году
Еще почти 40 километров теплосетей реконструируют в Подольске
Более 24 тысяч человек прошли обучение в школах будущих родителей в Подмосковье
Уже не та страна, какой была: прекратит ли Еврокомиссия финансовую помощь Украине
МАХ сделали обязательным для получения документов на электронную подпись
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте