Автоэксперт Ерицян предупредил, что парковка под деревьями в жаркую погоду может повредить кузов автомобиля
Исполнительный директор Управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян рассказал «Известиям», что парковка под деревьями в жаркую погоду может повредить кузов автомобиля. Хотя такая парковка помогает сохранить прохладу в салоне, она несет риски для лакокрасочного покрытия.
По словам эксперта, в летний период на поверхность автомобиля могут попадать смола, пыльца и птичий помет. Под воздействием высокой температуры эти загрязнения быстро проникают в покрытие и могут привести к появлению пятен и повреждению лака.
«Наибольшую опасность представляют липовая смола, древесный сок и следы жизнедеятельности птиц. Они содержат химически активные вещества, которые при длительном контакте способны разрушать верхний слой покрытия», — пояснил Ерицян.
Эксперт также предостерег водителей от попыток удалить смолу механически. Использование жестких губок или щеток может повредить покрытие.
Если парковаться под деревьями приходится регулярно, Ерицян советует чаще осматривать кузов и не допускать длительного нахождения загрязнений на поверхности автомобиля.