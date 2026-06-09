Автоэксперт Белугин указал на сложности в контроле за уставшими водителями с помощью нейросети

«Автодор» приступил к разработке системы контроля водителей с использованием искусственного интеллекта. Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Максим Белугин высказал мнение о сложности реализации такой системы в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

По словам эксперта, нейросетям будет сложно научиться отличать отвлекшегося водителя от переутомленного или находящегося в нетрезвом состоянии. Для создания эффективного механизма потребуется значительное финансирование.

Белугин отметил, что существует множество факторов, влияющих на определение усталости водителя. Кроме того, необходимо учесть возможные отвлекающие маневры, такие как наклоны за предметами в салоне. Реализация системы потребует значительных инвестиций, особенно на начальных этапах тестирования и отладки.