Автоапокалипсис-2025. Как новые правила ударят по карману водителей

Автоэксперт Франк: цены на машины в России могут увеличиться на 25% с мая

С 1 мая 2025 года вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора, это приведет к значительному росту цен на автомобили, ввозимые через страны ЕАЭС. Как сообщила генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк в беседе с РИАМО , подорожание затронет все сегменты авторынка.

Она отметила, что основной причиной роста цен на машины будет ужесточение требований к растаможиванию и снижение экономической выгоды от «серого» импорта.

Подорожание коснется разных марок авто. Например, цены повысятся на Mercedes-Benz G-класса, Range Rover, Lexus и другие люксовые бренды. Эти модели всегда ввозили через страны ЕАЭС, поэтому их стоимость вырастет заметнее всего.

Также увеличатся цены на массовые бренды — машины, которые раньше поставляли через Белоруссию и Киргизию по «серой» системе. Это касается Hyundai, Toyota, Kia.

Еще введение новых правил сделает невыгодными схемы «серого» импорта через страны ЕАЭС. Это может вызвать дефицит популярных моделей и спровоцировать рост цен на рынке подержанных автомобилей.

«Мы не исключаем появления новых методов ввоза, но основной тренд — переход рынка к более цивилизованным форматам. В любом случае не стоит откладывать покупку, если есть возможность приобрести автомобиль сейчас», — сказал Франк.

Он отметил, что вырастут цены не только на «серые» авто, но и на машины в официальных дилерских сетях.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас заявил, что молодым китайским машинам нет равных на вторичном российском рынке. Он отметил, что автомобили этой возрастной группы обычно не нуждаются в серьезных ремонтах.