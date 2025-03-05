Автоэксперт Балабас: молодым китайским авто нет равных на вторичном российском рынке

Автоэксперт Евгений Балабас дал читателям Общественной Службы Новостей несколько советов о том, как выбрать подержанную машину. Он считает, что на российском вторичном авторынке молодым китайским авто нет равных по соотношению цены и качества.
Эксперт утверждает, что «трехлетки» из первой пятерки известных китайских марок имеют достаточный ресурс для двух-трех лет эксплуатации без серьезных затрат на ремонт. При этом машины не требуют значительных усилий для восстановления.
Балабас отмечает, что машины этой возрастной группы обычно не нуждаются в серьезных ремонтах. Вероятно, придется заменить тормозные диски, колодки и жидкость. В редких случаях — амортизаторы.
Специалист также подчеркнул, что на трехлетних автомобилях рано менять тормозные цилиндры и шланги.
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