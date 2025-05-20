«Авито Услуги»: 56% россиян считают дачу местом для отдыха и восстановления сил

Большинство россиян видят в даче место для релаксации и восстановления сил — так ответили 56%, а среди горожан-москвичей и петербуржцев этот показатель достигает 65%. Об этом говорят результаты опроса «Авито Услуг», с которыми ознакомился сайт «Известия» .

По данным исследования, жители крупных городов нередко предпочитают обустроить рабочую зону с хорошим интернетом прямо на участке, совмещая удаленку с жизнью на природе. Меньше всего ценят дачный отдых пенсионеры старше 65 лет — лишь треть воспринимает загородный дом как комфортное пространство.

Более трети молодых респондентов в возрасте до 24 лет хотят вложиться в улучшение участка, считая садоводство интересным увлечением. Наконец, четверть россиян расценивают дачи как способ сэкономить на продуктах, особенно жители небольших населенных пунктов.