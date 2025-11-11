«Авито»: у 23% опрошенных россиян уже запланирован новогодний корпоратив

У 23% опрошенных россиян уже запланирован новогодний корпоратив на работе. Еще 34% обсуждают детали мероприятия, но уверены, что оно состоится. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито».

Аналитики отметили, что большинство мероприятий включает дискотеку и танцы (53%). Почти каждое второе проходит с конкурсами и играми (47%), а каждое третье — с ведущим и праздничной программой (37%).

Опрос также показал, что лучшим форматом зимнего корпоратива респонденты считают ужин в ресторане или кафе (58%). В большинстве компаний на корпоративах нет дресс-кода или определенной тематики.