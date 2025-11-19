«Авито»: россияне планируют потратить на новогодние подарки в среднем 14 тысяч рублей

В 2025 году году средний бюджет россиян на новогодние подарки составит около 14 тысяч рублей. Мужчины планируют потратить на 25% больше — в среднем 16 тысяч рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито».

По данным аналитиков, большинство опрошенных (41%) стремятся уложиться в пять тысяч рублей. Еще 33% готовы выделить на подарки сумму от пяти до 15 тысяч рублей, 15% — от 15 до 30 тысяч рублей, а бюджет выше 30 тысяч закладывают 10% респондентов.

На предстоящий Новый год россияне собираются дарить близким сладости (41%), косметику и парфюмерию (38%), а также игрушки (32%).