«Авито Работа»: с начала 2024 года количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» в России выросло более чем вдвое
Начиная с января 2024 года, количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» в России выросло более чем в два раза. Об этом сообщил RT, ссылаясь на данные экспертов «Авито Работы».
Пенсионерам предлагают заработную плату около 40 000 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованными оказались профессии продавца-консультанта и оператора колл-центра.
«На втором месте по динамике роста оказалась сфера транспорта и логистики. Количество вакансий с пометкой „для пенсионеров“ здесь увеличилось на 91% за год», — сообщили аналитики.
Директор категории «офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных подчеркнул, что работодатели вынуждены расширять границы найма, чтобы справляться с острой нехваткой кадров.
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