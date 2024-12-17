«Авито Работа»: с начала 2024 года количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» в России выросло более чем вдвое

Начиная с января 2024 года, количество вакансий с пометкой «для пенсионеров» в России выросло более чем в два раза. Об этом сообщил RT , ссылаясь на данные экспертов «Авито Работы».

Пенсионерам предлагают заработную плату около 40 000 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованными оказались профессии продавца-консультанта и оператора колл-центра.

«На втором месте по динамике роста оказалась сфера транспорта и логистики. Количество вакансий с пометкой „для пенсионеров“ здесь увеличилось на 91% за год», — сообщили аналитики.

Директор категории «офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных подчеркнул, что работодатели вынуждены расширять границы найма, чтобы справляться с острой нехваткой кадров.