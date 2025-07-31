«Авито Авто»: инвертор и солнечная батарея пригодятся в путешествии на машине

Эксперты «Авито Авто» поделились идеями полезных гаджетов для автопутешествий. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Для обеспечения комфорта и безопасности в дороге специалисты предложили обратить внимание на солнечную батарею и инвертор 12–220 Вт.

«Панель собирает солнечную энергию и отдает заряд на аккумулятор, а подключенный к нему инвертор питает нужные бытовые приборы: ноутбук, чайник, светильник и даже портативный холодильник», — пояснили представители организации.

Кроме того, в дорогу стоит взять автомобильный пылесос, портативный душ и органайзер на спинку сиденья. Отличным вариантом для компании на нескольких машинах станут компактные рации.