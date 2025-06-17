Авиацию и медицину включили в список самых востребованных профессиональных областей в России

В ближайшем будущем профессия человека будет определяться новыми технологиями. Спрос на определенные специальности будет расти, а некоторые могут исчезнуть. О том, какие направления выбрать для профессионального образования, написал Life.ru .

Жизнь изменяется стремительно, и профессии будущего уже не те, что были раньше. Искусственный интеллект (ИИ) изменил требования к специалистам. Некоторые профессии, такие как телефонистки, исчезли, другие трансформировались, например, работа преподавателей.

Вот список наиболее перспективных профессий в 2025 году:

Инженеры в области искусственного интеллекта. Средняя зарплата — от 250 тысяч рублей.

DevOps-инженеры. Эти специалисты отвечают за разработку, развертывание и поддержку ПО для бесперебойной работы команд. Медианная зарплата — 234,4 тысячи рублей.

Эксперты по информационной безопасности. Специалисты по безопасности облачных платформ и мобильных решений получают от 200 тысяч рублей в месяц.

Архитекторы ПО. Создают системы, способные обслуживать миллионы пользователей одновременно. За такую экспертизу платят от 380 тысяч, а в масштабных проектах — до полумиллиона рублей ежемесячно.

Специалисты по этичному ИИ. Помогают компаниям внедрять искусственный интеллект с учетом этических норм и регуляторных требований. Зарплата — от 200 тысяч рублей.

Перспективные направления также включают авиационную отрасль и медицину. Развитие внутреннего авиаперевозочного рынка создает спрос на квалифицированных специалистов: пилотов, инженеров, диспетчеров воздушного движения и технических специалистов. В медицинской отрасли востребованы врачи в специализированных областях: хирургия, кардиология, онкология.