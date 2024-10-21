Авиапассажирам могут дать право самостоятельно сдавать багаж

Пассажиры самолетов в России могут получить право самостоятельно регистрировать и сдавать свой багаж в аэропортах. Об этом РИА «Новости» рассказали в Минтрансе.

Соответствующую инициативу на имя главы ведомства Романа Старовойта отправила Международная ассоциация аэропортов (МАА). В письме говорится, что отечественные авиагавани прорабатывают возможность установки автоматизированных систем регистрации багажа с электронной багажной биркой для самостоятельной сдачи в терминалах.

По мнению ассоциации, такая мера поможет сократить очереди на регистрационных стойках и оптимизировать работу аэропортов.

«Данное письмо поступило в Минтранс. В настоящее время его изучают совместно с авиакомпаниями на предмет возможности реализации такой инициативы», — отчитались в ведомстве.

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