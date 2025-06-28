Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит полеты в Израиль с 1 июля

Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит рейсы из Ташкента в Тель-Авив с 1 июля. Об этом сообщили в компании .

Полеты временно приостановили 16 июня из-за закрытия воздушного пространства над Израилем и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее посольство Узбекистана в Израиле подтверждало, что с 14 июня все авиакомпании республики прекратили полеты в страну по той же причине.

Российским воздушным судам гражданской авиации также разрешили полеты над территорией Ближнего Востока. Ситуацию в воздушном пространстве будут контролировать и, при необходимости, авиакомпаниям оперативно сообщат об изменениях.