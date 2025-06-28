Сегодня 20:33 Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит полеты в Израиль с 1 июля Фото: Медиасток.рф
Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит рейсы из Ташкента в Тель-Авив с 1 июля. Об этом сообщили в
компании.
Полеты временно приостановили 16 июня из-за закрытия воздушного пространства над Израилем и обострения ситуации на Ближнем Востоке. Ранее посольство Узбекистана в Израиле подтверждало, что с 14 июня все авиакомпании республики прекратили полеты в страну по той же причине.
Российским воздушным судам гражданской авиации также
разрешили полеты над территорией Ближнего Востока. Ситуацию в воздушном пространстве будут контролировать и, при необходимости, авиакомпаниям оперативно сообщат об изменениях.
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