Росавиация отменила запрет на полеты в пространстве Ближнего Востока

Российским воздушным судам гражданской авиации разрешили полеты над территорией Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Росавиация отменила запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании для российских эксплуатантов воздушных судов», — рассказали агентства.

Специалисты Росавиации заявили, что продолжат контролировать воздушное пространство в регионе. В случае необходимости, авиакомпаниям оперативно сообщат об изменении ситуации.

Ранее представители авиакомпания Red Wings заявили, что возобновят полеты в Израиль со 2 июля. Представители авиаперевозчика добавили, что разрешение Росавиации позволит выполнять рейсы в дневное время.