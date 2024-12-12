И.о. президента Абхазии поблагодарил Россию за помощь и поддержку

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в поздравлении российскому лидеру Владимиру Путину с Днем конституции поблагодарил его за помощь и поддержку. Текст поздравительного письма опубликовала абхазская пресс-служба .

Гунба заявил, что именно Россия обеспечила Абхазии безопасность, мир и стабильное развитие, и назвал приоритетом укрепление союзнических отношений.

«Уверен, что, основанные на дружбе и взаимоуважении, они будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов», — добавил он.

И.о. главы Абхазии пожелал россиянам мира, благополучия и процветания.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что две страны продолжают обсуждать социальные выплаты жителям Абхазии. Выделение помощи заморозили 1 сентября из-за того, что Абхазия не выполнила обязательства перед Россией.