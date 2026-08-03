Астроном Глянцев объяснил, почему при солнечном затмении не темно как ночью

В августе 2026 года случится сразу два затмения — солнечное и лунное. Во время лунного естественный спутник Земли кажется красным, из-за чего явление называют кровавой луной. Но почему во время солнечного затмения становится темно, но не так же темно, как ночью? На этот вопрос 360.ru ответил астроном и кандидат физико-математических наук Анатолий Глянцев.

«Во время полного солнечного затмения, в его максимальной фазе, становится темно, как в сумерках, из-за того что Землю освещает свет, рассеянный в атмосфере над незатененными областями планеты», — рассказал Глянцев.

Если же солнечное затмение частичное, то планету освящает свет солнечной короны, которая никогда не закрыта Луной. Если затмение неполное, то Землю освещает незакрытая часть солнечного диска, уточнил астроном.

Кровавую луну тоже легко объяснить: в момент затмения лучи с короткой длиной волны — синие и фиолетовые — рассеиваются в атмосфере сильнее, чем лучи с длинной волной — красные и оранжевые, которые проходят сквозь нее почти без потерь.

Как и где наблюдать затмения августа и какие еще астрономические и астрологические явления произойдут в последнем месяце 2026 года — в материале 360.ru.