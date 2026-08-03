03 августа 2026 16:50 Солнечное и лунное затмения в августе 2026 года: как и когда смотреть, где видно и чем может быть опасно Доцент Курушин объяснил, почему нельзя смотреть на солнечное затмение без очков Фото: Nasa/Nasa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Август 2026 года станет настоящим подарком для любителей астрономии: жители Земли увидят сразу два затмения — солнечное и лунное, разделенные интервалом чуть больше двух недель. Увидеть оба явления можно в России, но, к сожалению, не везде. Где и когда их можно наблюдать, почему Луна становится красной во время лунного затмения и как безопасно наблюдать за Солнцем — в материале 360.ru.

Когда в августе 2026 года случатся лунное и солнечное затмения Полное солнечное затмение можно будет увидеть 12 августа с 20:00 по московскому времени. Максимальная фаза явления наступит в 20:46. Частное лунное затмение произойдет 28 августа. Его пик придется на 07:12 по московскому времени. Что такое лунное и солнечное затмение Солнечное затмение происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем и частично или полностью закрывает Солнце для наблюдателей, то есть часть поверхности нашей планеты попадает в тень своего естественного спутника, рассказал 360.ru астроном и кандидат физико-математических наук Анатолий Глянцев. «В это время Луна светит отраженным солнечным светом», — пояснил эксперт. Лунное же затмение происходит, когда Земля оказывается между Луной и Солнцем и частично или полностью закрывает Луну от солнечных лучей. Если быть точнее, Луна попадает в тень Земли.

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему во время солнечного затмения темнеет, но не становится так же темно, как ночью? «Во время полного солнечного затмения, в его максимальной фазе, становится темно, как в сумерках, из-за того, что Землю освещает свет, рассеянный в атмосфере над незатененными областями планеты», — рассказал Глянцев. Если же солнечное затмение частичное, то планету освящает свет солнечной короны, которая никогда не закрыта Луной. Если затмение неполное, то Землю освещает незакрытая часть солнечного диска, уточнил астроном. Почему Луна во время лунного затмения становится красной Во время полного лунного затмения наш естественный спутник не исчезает полностью, а приобретает характерный красновато-кирпичный оттенок. Это явление, которое в народе называют кровавой луной, имеет простое научное объяснение, не имеющее ничего общего с мистикой. Секрет кроется в земной атмосфере. Когда Луна оказывается в тени нашей планеты, солнечные лучи перестают попадать на ее поверхность напрямую. Однако часть света все же доходит до спутника, но проходит через земную атмосферу. В этот момент лучи с короткой длиной волны — синие и фиолетовые — рассеиваются в атмосфере сильнее, а лучи с длинной волной — красные и оранжевые — проходят сквозь нее почти без потерь. Это тот же физический эффект, который делает небо голубым днем, а закаты — красными и оранжевыми.

Фото: РИА «Новости»

При лунном затмении атмосфера Земли работает как гигантский светофильтр, пропуская к поверхности Луны преимущественно красный спектр. Интенсивность и оттенок свечения зависят от состояния атмосферы в момент затмения: чем больше в воздухе пыли, дыма или вулканического пепла, тем более темным и насыщенным красным становится оттенок. В августе 2026 года Луна тоже окрасится в глубокий красно-бордовый цвет, что сделает это затмение особенно зрелищным. Как часто в одном месяце случаются лунное и солнечное затмения Согласно порталу «Окулус», совпадение двух затмений в одном месяце случается не так уж редко. Например, в следующий раз мы сможем наблюдать аналогичное астрономическое событие уже в начале 2027 года: солнечное наступит 6 февраля, а лунное — 20-го числа. Еще через год это повторится снова: Солнце временно скроется 26 января, а Луна — 12-го. Где посмотреть лунное и солнечное затмения августа-2026 Лучше всего солнечное затмение нынешнего августа будет видно на севере России — в Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге и других северных городах нашей страны. В них Солнце закроется более чем на 80%. Что касается лунного затмения, то его можно будет наблюдать с территории России только в Ростовской области. Явление будет отлично видно в Антарктиде, Северной и Южной Америке и Западной Африке.

Фото: JesÃƒÂ�S HellÃƒÂ�N/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Можно ли будет увидеть затмения невооруженным глазом На лунное затмение можно смотреть невооруженным глазом, а вот на солнечное затмение — категорически нельзя, так как это опасно для зрения, рассказал Глянцев. «Пляжные темные очки тоже не спасут глаза. Для наблюдения затмений продаются специальные очки. Подойдет также сварочная маска», — указал эксперт. С коллегой согласился и доцент ПНИПУ Даниил Курушин. В разговоре с 360.ru он объяснил, что солнце очень яркое, поэтому долгое наблюдение за ним без специальных очков может навредить зрению — человек получит ожог роговицы ультрафиолетом. «Обычно используют светофильтры: либо покупают готовые, либо используют что-то подходящее, например закопченное стекло. Одно время было модно использовать старые дискеты — у них как раз подходящая непрозрачность. Также можно купить очень темные очки для наблюдения за солнечным затмением», — указал Курушин. Кроме того, опасно смотреть на Солнце в бинокль. Через него, как через линзу, можно повредить зрение, предупредил эксперт.

Фото: Guillaume Bonnefont / www.globallookpress.com

Какие еще астрономические явления случатся в августе-2026 Помимо двух затмений, август этого года действительно богат на астрономические события: В ночь лунного затмения ожидается пик метеорного потока Персеиды интенсивностью до 100 метеоров в час. Его называют звездным дождем. Эксперты уверены, что явление будет видно почти весь месяц, вплоть до 24 августа, просто 12 августа оно достигнет своего пика;

В этот же день, 12 августа, случится парад планет — сразу шесть объектов Солнечной системы выстроятся в одну линию: Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При этом первые четыре можно будет наблюдать на небе с Земли невооруженным глазом;

Венера «заблестит» 15 августа — в этот день планета достигнет наибольшей восточной элонгации. В это время ее блеск станет ярче — до 4,3 звездной величины. Венера расположится в созвездии Девы.

Фото: Метеорный поток Персеиды / РИА «Новости»