Астролог Зак отметил, что ретроградный Меркурий может вызывать стресс и бессонницу у домашних животных

Астролог Борис Зак в интервью для сайта Life рассказал о влиянии ретроградного Меркурия на животных. По его словам, планетарные сдвиги могут вызывать изменения в поведении пушистых, пернатых и чешуйчатых друзей.

«Меркурий у людей отвечает за голову, за мыслительные процессы, и, соответственно, ретроградное движение планеты негативно сказывается как раз на этих мыслительных процессах», — заявил астролог.

Этот принцип, по его мнению, распространяется и на животных. Борис Зак выделил три основных симптома влияния ретроградного Меркурия на домашних питомцев: стресс, бессонница и немотивированная агрессия.

Астролог связывает это с тем, что «Меркурий начал свое ретроградное движение именно в знаке зодиака Лев», который сам по себе агрессивный. Кроме того, влияние усиливается за счет того, что животные чувствуют изменения в поведении и эмоциях людей, своих хозяев, добавил эксперт.