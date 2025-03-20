Астролог Подпальная: 20 марта стоит продумать планы на будущее
В 2025 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Астролог Анна Подпальная рассказала «ТСН24», как лучше провести этот день и использовать его энергию для собственного развития.
Эксперт отметила, что день весеннего равноденствия символизирует начало нового цикла после зимы, возрождение природы и человека. Некоторые народы до сих пор отмечают праздник, так как он знаменует подведение итогов прошедшего периода.
Астролог посоветовала сосредоточиться на анализе сильных и слабых сторон, определить сферы жизни, требующие внимания, и продумать планы на будущее. Она также рекомендовала использовать «колесо баланса» для оценки своих желаний и целей. Ретроградные планеты, по мнению Подпальной, не стоит воспринимать как негативные.