Астраханского политика Шеина исключили из партии СРЗП

Бывшего депутата Госдумы Олега Шеина* после признания иностранным агентом исключили из партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщили на сайте организации.

«Президиум Центрального совета партии „Справедливая Россия — За правду“ принял решение исключить из партии члена Совета регионального отделения партии в Астраханской области Шеина*», — уточнил представитель партии.

В партии отметили, что публичная риторика Шеина* противоречила деятельности партии, начиная с 2022 года. Партийное руководство и региональное отделение ее не поддерживало.

Этим летом Шеину* объявили партийное взыскание — строгий выговор, а на XIV Съезде СРЗП — вывели из состава центрального совета партии. В частности, за то, что он выступал против спецоперации и отказался поддержать единогласное решение съезда по выдвижению Владимира Путина на должность президента в этом году.

Ранее Минюст РФ включил Шеина* в реестр иноагентов за распространение материалов иностранных агентов и публичное осуждение внешней политики России.

* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.