Астраханский депутат предложил заложить в бюджет 10% сверху на воровство

В Астрахани депутат предложил заложить в бюджет 10% на хищения средств

Депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев на заседании по рассмотрению проекта закона о бюджете на 2026 год предложил заложить 10% сверху на вероятные хищения подрядчиками при исполнении государственных контрактов. Об этом сообщило издание Astrakhanpost .

Региональный парламентарий привел пример, что при строительстве инженерных и социально значимых объектов крадут миллионы рублей.

«Так давайте заложим в бюджет 10% на то, чтобы их украли. Возможно ли это?» — задался он вопросом во время обсуждения проекта.

Спикер областной думы Игорь Мартынов ответил, что нарушающие закон люди найдутся всегда.

«Хорошо, что правоохранительные структуры работают. Хуже, если бы воровали и никого не наказывали. Украл — в тюрьму», — категорично заявил он.

Председатель регионального парламента в завершение добавил, что включение подобных расходов в бюджет невозможно в силу квалификации «по предварительному сговору группой лиц».

