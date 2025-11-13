В Ялте задержали заммэра города Ирину Беломестнову
Курлаева: замглавы Ялты Беломестнову задержали по статье о коррупции
Правоохранители задержали заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.
По ее словам, в администрации Ялты прошли оперативные мероприятия.
«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают», — уточнила Курлаева.
Она добавила, что городская администрация помогает правоохранителям. Мэр города находится на своем рабочем месте, паника и коллапс — отсутствуют. Все работают в штатном режиме.
В заключение Курлаева рекомендовала доверять только проверенной информации.
Беломестнова назначили на должность замглавы города летом 2022 года. Она возглавляла департамент строительства и благоустройства.
Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали данную информацию.
