В Ялте задержали заммэра города Ирину Беломестнову

Курлаева: замглавы Ялты Беломестнову задержали по статье о коррупции

Правоохранители задержали заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в своем Telegram-канале .

По ее словам, в администрации Ялты прошли оперативные мероприятия.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают», — уточнила Курлаева.

Она добавила, что городская администрация помогает правоохранителям. Мэр города находится на своем рабочем месте, паника и коллапс — отсутствуют. Все работают в штатном режиме.

В заключение Курлаева рекомендовала доверять только проверенной информации.

Беломестнова назначили на должность замглавы города летом 2022 года. Она возглавляла департамент строительства и благоустройства.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали данную информацию.

