Астраханский депутат назвал шуткой план закладывать деньги в бюджет на воровство

Предложение депутата Астраханской областной думы Евгения Дунева заложить средства на воровство в региональный бюджет было шуткой. Об этом сам парламентарий объяснил РИА «Новости» .

Дунаев обратил внимание, что в СМИ регулярно появляется информация о недостроях в области из-за хищения средств. Фразу про воровство он сказал для привлечения внимания к коррупции.

«Вот и сказал, если воруют, может, строчку заложим в бюджет в 10%. Конечно, это было в шутку, чтобы привлечь внимание к теме», — сказал Дунаев.

Депутат на заседании по рассмотрению проекта закона о бюджете Астраханской области на 2026 год предложил дополнительно заложить 10% на хищение подрядчиками при исполнении государственных контрактов. Председатель регионального парламента Игорь Мартынов ответил, что внести такое предложение невозможно.