ИА НСН: в 2025 году в России ожидается максимальный урожай пшеницы

В 2025 году в России ожидается максимальный урожай пшеницы на уровне прошлого года — 125 миллионов тонн, сообщил ИА НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Он отметил улучшение состояния посевов озимых и повышение прогнозов аналитиков, но предупредил о возможных рисках из-за погодных условий.

«По ряду прогнозов показатели будут превышать урожай прошлого года. Видимо, основываются на данных, что посевных площадей больше, но под зерновыми я этого не вижу», — сказал эксперт.

Прогнозы по пшенице на этот год варьируются от оптимистичных 82 миллионов тонн до гораздо более низких оценок. В прошлом году из-за заморозков было списано более миллиона гектаров посевов.

Напомним, доля зерновых в экспорте продукции российского агропромышленного комплекса составила в прошлом году 36,9%. Ведущим импортером российской продукции стал Китай, за ним следуют Турция, Казахстан, Белоруссия, Египет и Индия.