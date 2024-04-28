Associated Press сообщило об аресте журналиста Карелина в Мурманской области | 360°

Общество 28 апреля 2024, 13:39 Associated Press сообщило об аресте журналиста Карелина в Мурманской области AP: журналиста Карелина арестовали в Мурманской области РИА «Новости»

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В Мурманской области по подозрению в экстремизме задержали журналиста Сергея Карелина. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, Карелина подозревают в сотрудничестве с ФБК*. Журналист сотрудничал с Associated Press и Deutsche Welle**.

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«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина. Мы ищем дополнительную информацию», — заявили в агентстве.

Карелину 41 году, у него два гражданство — российское и израильское. Журналиста задержали 26 апреля, а 27 апреля его дело рассматривалось в суде, уточнило AP. Также агентство опубликовало снимки из суда, где Карелин находился на скамье подсудимых.

Ранее в Хабаровске задержали журналиста Сергея Мингазова, его заподозрили в распространении фейков о российской армии.

*ФБК — иноагент, также организация признана в России экстремистской и запрещена.

** Deutsche Welle — включено в реестр СМИ-иноагентов.