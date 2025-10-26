«Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак

Торговая сеть «Ашан» зарегистрировала новый товарный знак в России в виде красного птенца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на базу Роспатента.

Согласно документам ведомства, заявку на новый логотип подали еще в октябре 2024 года. Спустя год Роспатент решил зарегистрировать товарный знак «Ашан» в виде красного птенца.

Теперь сети под новым логотипом можно продавать в России косметику, продукты, парфюмерию, игрушки, материалы для рисования и прочие товары.

При подаче документов в Роспатент в российском подразделении «Ашана» отметили, что в рамках расширения линейки товаров собственных торговых марок компания работает над развитием линейки продуктов под маркой «Ашан Красная птица Kids» для детей от трех до 10 лет.

Главная особенность линейки — персонаж Птенчик, присутствующий на каждой упаковке детской линейки товаров.

Ранее Nissan подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков.