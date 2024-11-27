Актер Юрий Стоянов заявил, что любит досаждать телефонным мошенникам

Звезда сериалов «Вампиры средней полосы» и «Ласточкино гнездо» Юрий Стоянов признался в необычном хобби, которое связано с мошенниками. Об этом сообщила « Национальная служба новостей ».

Артист рассказал, что любит досаждать телефонным аферистам. По словам Стоянова, злоумышленники звонили ему не раз, однако на их хитрые уловки он не попадался.

«Я люблю с ними поговорить иногда, но просто для того, чтобы попить у них крови, хоть немножко этой крови вернуть, которую они выпили у людей», — заявил актер.

Стоянов посоветовал пожилым людям не отвечать на незнакомые номера. Он также указал на необходимость принимать радикальные меры в борьбе с мошенничеством, добавил сайт KP.RU.