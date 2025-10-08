Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев допустил переезд в США в случае десятикратного повышения его нынешнего дохода. Об этом он заявил в видеоблоге в соцсети «ВКонтакте» .

«Наверное, действительно могу соблазниться. Могу поехать в Америку и поработать, если так вдруг сложится, если предложат зарплату в 10 раз больше», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что в настоящее время не планирует уезжать из России, где живут его семья и коллеги. Также дизайнер напомнил, что у него была возможность продолжать жить в Штатах, но он сознательно отказался от нее и вернулся на родину.

В прошлом Лебедев называл преимущества жизни в России по сравнению с США и Европой, отметив, что качество укладки асфальта в стране гораздо лучше, чем на Западе. Он также указывал на необходимость перенять опыт американцев в области международного экономического влияния.