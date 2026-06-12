«Артек» отметил День России народными гуляниями

В «Артеке» по случаю Дня России прошли народные гуляния

В Международном детском центре «Артек» в честь Дня России провели народные гуляния с песнями и хороводами в национальных костюмах. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе центра.

Всего в народных гуляниях приняли участие порядка 3,5 тысячи детей из всех регионов России, а также дети из 13 иностранных государств.

«На поляне под открытым небом проходят мастер-классы, которые позволяют детям прикоснуться к культурному наследию различных регионов России», — добавили в пресс-службе.

Для детей организовали песенные конкурсы и народные забавы, игру на музыкальных инструментах. Также в центре проведут военно-историческую реконструкцию.

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