Археологи обнаружили 16 погребений IX века в Вачском округе Нижегородской области

Специалисты обнаружили захоронения IX века в Вачском округе Нижегородской области. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на министра культуры региона Наталью Суханову.

Раскопки ведутся на протяжении трех лет. За это время археологи исследовали значительную часть могильника финно-угорского племени мурома IX–XI веков и нашли 28 погребений.

В текущем году площадь раскопок увеличилась вдвое и превысила 1000 квадратных метров. Продолжают принимать участие в раскопках члены Волжской экспедиции Института археологии РАН, сотрудники Нижегородского музея-заповедника, музея «Щелоковский хутор», этнографы Нижегородской консерватории, а также студенты ННГУ им. Лобачевского.

«Уже сейчас на раскопках на площади 500 квадратных метров обнаружено 16 погребений, в частности, захоронение коня на участке, датируемом IX веком. Еще одной интересной находкой стала янтарная подвеска начала XI века», — рассказала Суханова.

По завершении раскопок в Нижнем Новгороде будет организована выставка найденных предметов.