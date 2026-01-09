Армия из 500 коммунальщиков вышла на устранение последствий снегопада в Домодедове

Глава Домодедова рассказала о вывозе 10 тысяч кубометров снега за праздники

Городские службы Домодедова перешли на усиленный режим работы для устранений последствия снегопадов. О рекордных объемах вывезенного снега и переходе техники на усиленный режим работы сообщила глава округа Евгения Хрусталева.

Она отметила, что на дорогах и во дворах округа власти развернули настоящую группировка сил: в круглосуточной битве со стихией участвуют более 480 сотрудников и 170 единиц спецтехники. Результаты уже налицо — только за праздничные дни из города удалось вывезти свыше 10 тысяч кубометров снежных масс.

Помимо масштабной уборки, бригады ведут активную «химическую атаку» против гололеда, обрабатывая тротуары и проезжую часть антигололедными реагентами.

Несмотря на ударные темпы очистки от снега, власти попросили горожан о содействии для окончательной победы над заносами. Хрусталева призвала автовладельцев оперативно убирать личный транспорт из дворов во время прохода колонн уборочной техники, так как брошенные машины остаются главным препятствием для качественной очистки.

Водителям также посоветовали по возможности отказаться от поездок на авто и строго соблюдать дистанцию, пока техника окончательно не привела дороги в идеальное состояние.

