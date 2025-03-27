Ariston решила не дожидаться снятия санкций и вернулась в Россию

Ушедшая из-за санкций итальянская компания Ariston вернулась в Россию. Это следует из опубликованного заявления Ariston Group.

Вернуться удалось благодаря решению правительства России отменить временное управление российской «дочкой» компании, которая до этого была в собственности «Газпром Бытовые Системы». Это позволило Ariston взять контроль над активами в стране.

Исполнительный председатель Паоло Мерлони заявил, что организация довольна решением российских властей.

«Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, нашу преданность более чем 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного подразделения компании», — сказал он.

Также Мерлони отметил, что компания возобновит контакты с руководством своей российской «дочки». При этом организация намерена соблюдать существующие санкции против России.

Ранее юрист Карен Шахназаров заявил, что все зарубежные компании, покинувшие российский рынок, непременно вернутся после снятия санкций. Первые претенденты на возвращение — сетевые кафе.