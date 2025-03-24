Юрист Карен Шахназаров выразил сомнение в том, что все зарубежные компании, покинувшие российский рынок, обязательно вернутся после снятия санкций. Об этом сообщила Lenta.ru .

Эксперт выделил ряд отраслей, представители которых, скорее всего, первыми рассмотрят возможность возвращения.

«Сюда, например, относится весь сектор розничной торговли и розничных услуг, производство продуктов питания, сетевые кафе и рестораны», — отметил специалист.

По его словам, компания Christian Dior недавно подала заявку на регистрацию нескольких брендов в России. Этот шаг может указывать на намерение возобновить деятельность в РФ, как только появятся подходящие условия, добавили «Известия».