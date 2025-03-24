Юрист Шахназаров: сетевые кафе — первые претенденты на возвращение в Россию
Юрист Карен Шахназаров выразил сомнение в том, что все зарубежные компании, покинувшие российский рынок, обязательно вернутся после снятия санкций. Об этом сообщила Lenta.ru.
Эксперт выделил ряд отраслей, представители которых, скорее всего, первыми рассмотрят возможность возвращения.
«Сюда, например, относится весь сектор розничной торговли и розничных услуг, производство продуктов питания, сетевые кафе и рестораны», — отметил специалист.
По его словам, компания Christian Dior недавно подала заявку на регистрацию нескольких брендов в России. Этот шаг может указывать на намерение возобновить деятельность в РФ, как только появятся подходящие условия, добавили «Известия».