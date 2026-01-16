Архиепископ рассказал, когда святая вода может навредить

Святая вода может не только принести пользу, но и навредить человеку, если тот относится к ней без веры и благоговения. Об этом заявил архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в телеграм-канале .

По словам представителя РПЦ, освященная вода помогает тем, кто употребляет ее с искренней верой. В этом случае она укрепляет здоровье и дает благодатную помощь.

«Употребление святой воды без веры и благоговения может нанести вред», — отметил архиепископ.

Священник напомнил, что ни питье, ни омовение святой водой сами по себе не очищают человека от грехов. Савва отдельно затронул тему крещенских купаний и подчеркнул, что Церковь не относит эту традицию к богослужебной практике и рассматривает ее как народный обычай.

«Если же купания превращаются в вакханалию с обильным распитием алкоголя, ярмаркой тщеславия и прочими непотребствами, то это является извращением памяти о Евангельских событиях. Является грехом» — добавил архиепископ.

В Серпухове уже начались приготовления крещенских купелей. Специалисты обеспечивают рубку льда, обустройство безопасных спусков в воду и установку прочных помостов.