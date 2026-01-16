Крещенские купели подготовят к празднику в Серпухове

Накануне Крещения Господня, которое отмечается в ночь с 18 на 19 января, в Серпухове проводят подготовительные работы на местах традиционного купания. Специалисты обеспечивают рубку льда, обустройство безопасных спусков в воду и установку прочных помостов.

В этом году в городском округе будет организовано 8 купелей:

два пруда в Серпухове — на улицах Пограничная и Пионерская;

купель в деревне Васильевское;

купель в деревне Райсеменовское;

купель на роднике около деревни Лужки;

купель в деревне Глубоково;

пруд в деревне Сераксеево;

купель в Храме всех Святых в Протвино.

Во всех точках оборудованы теплые раздевалки и пункты обогрева с горячим чаем. На местах купаний будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции. Чин освящения воды совершат священники Серпуховского благочиния.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что каждый, кто планирует погружение в купель, должен соблюдать осторожность и уважительное отношение к традиции.