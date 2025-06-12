В Москве нашли печать времен Ивана III

В Романовом переулке в центре Москвы археологи нашли редкую печать времен правления Ивана III. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

«Единственная в своем роде: в Романовом переулке археологи нашли печать времен Ивана III. Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые. Печать найдена в слое первой половины — середины XVI века», — заявил Собянин.

На одной стороне артефакта изображен святой Георгий Победоносец, а на другой — надпись: «Печать князя Великого Ивана Васильевича». Такой оттиск использовали для подтверждения важных государственных документов — как внутренних, так и внешнеполитических. Печать уже отреставрировали, и вскоре она пополнит коллекцию Музейного фонда России.

По словам мэра, находку обнаружили рядом с Церковью Знамения на Шереметевом дворе, где уже несколько лет идут масштабные археологические работы.

Ранее археологи обнаружили древние города майя в джунглях Гватемалы. Ученые установили, что период их существования охватывает время с 1000 по 400 год до нашей эры