Археологи обнаружили древние города майя в джунглях Гватемалы

Ученые обнаружили остатки трех неизвестных ранее поселений майя в области Петен, покрытой густыми джунглями в Гватемале. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru .

Найденные поселения представляют собой города, расположенные примерно в пяти километрах друг от друга и образующие треугольник. Археологи установили, что период их существования охватывает время с 1000 по 400 год до нашей эры. Упадок городов произошел около 1100 лет назад, когда многие города майя в регионе начали приходить в запустение, отметил сайт «Сибдепо».

Один из городов, названный «Лос-Абуэлос», выделяется среди прочих благодаря двум каменным скульптурам — изображению мужчины и женщины. Астрономический комплекс, обнаруженный здесь, привлекает внимание своей уникальной конструкцией, позволяющей точно фиксировать солнцестояния и равноденствия. Кроме того, в городе найдены человеческие останки, кости больших кошек, керамические изделия, морские раковины и наконечники стрел.

Второй город, «Петнал», поразил экспертов своей пирамидой высотой 33 метра. На ее вершине сохранилось помещение с остатками древних фресок на стенах.

Третий город, «Камбрейаль», известен сложной системой каналов, которые, как предполагается, использовались для удаления отходов. Это свидетельствует о высоком уровне инженерного искусства древних майя. Эти открытия являются частью крупного археологического проекта «Уаксактун» (PARU), в котором участвуют специалисты из Словакии и Гватемалы.