Арест Дурова во Франции не скажется на работе Telegram

Арест основателя Telegram Павла Дурова не отразится на безопасности мессенджера, его не следует удалять. Об этом заявил РИА «Новости» эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

Он призвал пользователей соблюдать основные правила безопасности во время общения в мессенджере, добавив, что арест Дурова на общей защищенности Telegram не отразится.

Эксперт уверен, что удалять Telegram не нужно. Если мессенджер используется для чтения новостей и общения, то поводов для беспокойства нет, добавил он.

Дащенко указал, что если кто-то использует Telegram для нелегальной деятельности, то правоохранительные органы могут получить доступ к данным иными способами.

По его словам, для защиты пользователям рекомендуется использовать сложные пароли для разблокировки телефонов или компьютеров, в зависимости от устройства, на котором запущен мессенджер. Также важно не проходить авторизацию через мессенджер на сторонних сайтах и не делиться авторизационными кодами с посторонними.

Дурова задержали во Франции 24 августа. Под стражей он пробудет по меньшей мере до 28 августа, сообщила прокурор Лора Буккуо.