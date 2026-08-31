Аренду и продажу чужих банковских карт запретили в России

В Москве суд запретил ресурсы с арендой и продажей банковских карт третьих лиц

Суд в Москве признал запрещенной к распространению в России информацию о продаже и аренде банковских карт. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Чертановская межрайонная прокуратура проверила сайты, на которых предлагали приобрести банковские карты третьих лиц или сдать их в аренду. Ведомство установило, что такие предложения позволяли пользователям получать и передавать карты в обход установленных правил их использования.

«По результатам проверки межрайонная прокуратура направила в суд административное заявление о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Прокуратура поставила исполнение решения на контроль.

Решение распространяется именно на информацию об услугах по продаже и аренде банковских карт, размещенную на проверенных интернет-ресурсах.

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