Арбитражный суд признал российскую «дочку» Microsoft банкротом

Российское подразделение американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation ООО «Майкрософт Рус» признали банкротом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Арбитражный суд Москвы открыл в «дочке» Microsoft конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства запустили еще в сентябре, ее инициировали по заявлению ООО «Майкрософт Рус». В качестве конкурсного управляющего утвердили Андрея Соломонова из ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние».

По словам представителя должника, неисполненные обязательства подразделения превысили 1,5 миллиарда рублей.

