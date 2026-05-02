Апрельские холода в Москве объяснили циклоном с северным воздухом

Циклон принес в Центральную Россию в апреле воздушные массы с севера, поэтому Москву накрыла волна холода. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Он напомнил, что март стал самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений, однако апрель удивил москвичей снегопадами и нехарактерными для сезона температурами.

Специалист объяснил, что солнечная погода стояла из-за действия антициклона.

«На смену антициклональной погоде с сухой и жаркой погодой в марте, в апреле с циклонами пришли воздушные массы с севера, принесшие дожди и понижение температуры», — отметил Терешонок.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус обратил внимание, что апрель в этом году в столице стал одним из самых дождливых за последние десятилетия. За месяц в городе выпало 80,3 миллиметра осадков.