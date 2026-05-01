Апрель 2026 года в Москве стал вторым среди самых влажных месяцев XXI века

Апрель 2026 года в Москве стал одним из самых дождливых за последние десятилетия и занял второе место по количеству осадков в XXI веке. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«Осадков в апреле выпало очень много — 80,3 миллиметров — это второе место в списке самых влажных апрелей в XXI веке», — написал он.

При этом 27 апреля установился суточный рекорд — 27 миллиметров.

Также в течение месяца дважды обновлялись рекорды минимального атмосферного давления: 23 апреля — 727 миллиметров ртутного столба, 27 апреля — 724,9 миллиметров ртутного столба.

Необычной для конца апреля стала и погода в последние дни месяца — в Москве сформировался временный снежный покров высотой до 12 сантиметров, что нетипично на фоне глобального потепления.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что в эти выходные нем воздух прогреется до +14 градусов, но ночью будет еще прохладно.